Hachenburg (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit Unfallflucht hat ein Autofahrer bei Hachenburg (Westerwaldkreis) schwere Verletzungen erlitten. Er wurde am Montagabend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei nun mitteilte.

Der Mann war mit seinem Fahrzeug ausgewichen, weil ein entgegenkommender Autofahrer das Rechtsfahrgebot in einer Kurve missachtet hatte. Das ausweichende Auto kam von der Landstraße ab und prallte gegen eine Schutzplanke, ehe es an einem Baum zum Stehen kam. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.