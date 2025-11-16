Unfallfahrt in Neunkirchen endet in der Blies

Deutliche Hinweise auf einen alkoholisierten Zustand des 23-Jährigen stellte die Polizei fest. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer hat im saarländischen Neunkirchen am frühen Morgen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit dem Fahrzeug im Fluss Blies gelandet. Der 23-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Die Ermittler berichteten von Frakturen und inneren Blutungen. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Es habe deutliche Hinweise gegeben, dass der Fahrer alkoholisiert war, hieß es weiter. Ein Kran hat das Auto aus dem Fluss geborgen. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 55.000 Euro geschätzt.