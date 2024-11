Unfall zwischen Auto und Straßenbahn in Ludwigshafen

Eine Autofahrerin soll verbotenerweise links abgebogen und in eine Straßenbahn hinein gefahren sein. Sie wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Ludwigshafen ist die Fahrerin des Autos verletzt worden. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 26-Jährige soll verbotswidrig nach links abgebogen sein. Dabei missachtete sie laut Polizei den Vorrang der parallel in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn und prallte dagegen.

Den Angaben zufolge ist durch den Unfall am Mittwochabend ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden. Zudem wurde die Unfallstraße vorübergehend voll gesperrt.