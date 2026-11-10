Kurz vor dem Hechtsheimer Tunnel kollidiert ein Auto mit einem unbesetzten Baustellen-Lkw. Der Fahrer flüchtet zu Fuß – die Polizei fahndet nach ihm.

Mainz (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 60 ist auf Höhe der Anschlussstelle Hechtsheim-Ost ein Pkw mit einem Lkw einer Straßenbaufirma kollidiert. Der Autofahrer sei nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet, teilte die Polizei mit. Fahndungsmaßnahmen seien eingeleitet worden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag seien im Hechtsheimer Tunnel Bauarbeiten durchgeführt worden. Zur Absperrung sei unter anderem ein Lkw mit einer Warntafel aufgestellt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Autofahrer kurz vor der Einfahrt in den Tunnel von der abgesperrten Fahrbahn abgekommen und mit dem unbesetzten Lkw der Baufirma kollidiert. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn nach Angaben der Polizei für rund 20 Minuten voll gesperrt werden.