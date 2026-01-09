Unfall mit zwei Leichtverletzten auf Schneeglatter Fahrbahn

Holzhausen an der Haide (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer schneeglatten Bundesstraße in der Nähe von Holzhausen an der Haide (Rhein-Lahn-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Auto einer entgegenkommenden 39-Jährigen zusammen, teilte die Polizei mit. Beide wurden demnach nicht in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe und zum Zustand der beiden Autos machte die Polizei keine Angaben.

