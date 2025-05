Unfall mit vier Fahrzeugen an Stauende

Es ist eine typische Rushhour-Zeit mit viel Verkehr, als auf der A60 in Mainz vier Autos zusammenstoßen. Das sorgt für Stau. Es bleibt bei einer leichtverletzten Person.

Mainz (dpa/lrs) – Am Ende eines Staus auf der Autobahn 60 in Mainz sind bei einem Auffahrunfall vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person sei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Heidesheim. Wegen der Bergungsarbeiten zwischen der Anschlussstelle Hechtsheim-West und dem Kreuz Mainz-Süd seien in Fahrtrichtung Bingen zwischenzeitlich der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen blockiert gewesen. Der Verkehr habe sich mehrere Kilometer zurückgestaut.