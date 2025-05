Am Abend wird die Polizei über einen Unfall im Westerwaldkreis informiert. Mehrere Menschen müssen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Müschenbach (dpa/lrs) – Fünf Menschen sind bei einem Unfall im Westerwaldkreis teils lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto in einer Rechtskurve bei Müschenbach in den Gegenverkehr geraten, teilte ein Sprecher in der Nacht zum Sonntag mit. Er habe daraufhin drei hintereinander fahrende Fahrzeuge touchiert. Alle Fahrzeuge seien ein Totalschaden. Die betroffene Bundesstraße 414 war für rund vier Stunden gesperrt.