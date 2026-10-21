Weil Autofahrer den Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben, ist es auf einer Bundesstraße im Landkreis Bad Kreuznach zu mehreren Auffahrunfällen gekommen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Landkreis Bad Kreuznach sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es bei stockendem Verkehr zu einer Kette von Auffahrunfällen.

Ein Fahrzeug musste demnach am frühen Morgen auf der Bundesstraße 41 in Höhe der Ausfahrt Winzenheim aufgrund des stockenden Verkehrs bremsen. Wegen mangelnden Sicherheitsabstands konnten sechs nachfolgende Fahrzeuge nicht rechtzeitig stoppen, nach Polizeiangaben kam es daher zu mehreren Auffahrunfällen. Dabei seien zwei Menschen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Vier der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Strecke musste zwischenzeitlich vollständig gesperrt worden.