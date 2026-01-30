Ein Bus prallt seitlich mit einem Auto zusammen. 20 Schulkinder kommen mit dem Schrecken davon.

Wittlich (dpa/lrs) – 20 Schulkinder und zwei Frauen hatten bei einem Unfall mit einem Schulbus in Altrich Glück im Unglück. Niemand sei verletzt worden, teilte die Polizei in Wittlich mit. Am Donnerstagmorgen war der Bus in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Kinder wurden mit einem Ersatzbus in die Schule gefahren.

Zum Unfallhergang hieß es, der Bus mit einer 42 Jahre alten Fahrerin sei in Richtung Wittlich unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei ein Pkw mit einer 57-Jährigen am Steuer entgegengekommen. Ersten Ermittlungen zufolge verstießen beide Fahrerinnen gegen das Rechtsfahrgebot, so dass die Fahrzeuge seitlich kollidierten.