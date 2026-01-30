Busunglück
Unfall mit Schulbus geht glimpflich aus
Blaulicht
Blaulicht
Daniel Vogl. DPA

Ein Bus prallt seitlich mit einem Auto zusammen. 20 Schulkinder kommen mit dem Schrecken davon.

Wittlich (dpa/lrs) – 20 Schulkinder und zwei Frauen hatten bei einem Unfall mit einem Schulbus in Altrich Glück im Unglück. Niemand sei verletzt worden, teilte die Polizei in Wittlich mit. Am Donnerstagmorgen war der Bus in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Kinder wurden mit einem Ersatzbus in die Schule gefahren.

Zum Unfallhergang hieß es, der Bus mit einer 42 Jahre alten Fahrerin sei in Richtung Wittlich unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei ein Pkw mit einer 57-Jährigen am Steuer entgegengekommen. Ersten Ermittlungen zufolge verstießen beide Fahrerinnen gegen das Rechtsfahrgebot, so dass die Fahrzeuge seitlich kollidierten.

© dpa-infocom, dpa:260130-930-621506/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten