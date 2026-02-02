Unfälle
Unfall mit Schulbus – acht Kinder leicht verletzt
Polizei-Blaulicht
Polizei-Blaulicht
Stefan Puchner. DPA

Bei einem Unfall mit einem Schulbus auf der Landesstraße 404 sind acht Kinder leicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Lesezeit 1 Minute

Mörsfeld (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem Schulbus auf einer Landesstraße im Donnersbergkreis sind acht Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Schulbus mit «nicht angepasster Geschwindigkeit» unterwegs und rechts von der schneebedeckten Straße abgekommen. Das Fahrzeug sei dann mit einem Wasserschacht kollidiert, die Böschung hinabgerutscht und gegen eine Mauer geprallt. Dabei seien mehrere Seitenscheiben zerbrochen.

Von den insgesamt 18 Schülerinnen und Schülern, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befanden, erlitten nach Angaben der Polizei acht Kinder oberflächliche Schnittverletzungen und klagten über Schmerzen. Sie wurden vor Ort und teilweise in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Der Schulbus musste abgeschleppt werden. Die zwischenzeitliche Vollsperrung der L404 bei Mörsfeld konnte am Nachmittag wieder aufgehoben werden, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:260202-930-632279/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten