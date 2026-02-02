Bei einem Unfall mit einem Schulbus auf der Landesstraße 404 sind acht Kinder leicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Mörsfeld (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem Schulbus auf einer Landesstraße im Donnersbergkreis sind acht Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Schulbus mit «nicht angepasster Geschwindigkeit» unterwegs und rechts von der schneebedeckten Straße abgekommen. Das Fahrzeug sei dann mit einem Wasserschacht kollidiert, die Böschung hinabgerutscht und gegen eine Mauer geprallt. Dabei seien mehrere Seitenscheiben zerbrochen.

Von den insgesamt 18 Schülerinnen und Schülern, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befanden, erlitten nach Angaben der Polizei acht Kinder oberflächliche Schnittverletzungen und klagten über Schmerzen. Sie wurden vor Ort und teilweise in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Der Schulbus musste abgeschleppt werden. Die zwischenzeitliche Vollsperrung der L404 bei Mörsfeld konnte am Nachmittag wieder aufgehoben werden, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.