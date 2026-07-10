Schreck für Betreuer und Kinder einer Ferienfreizeit: Auf einer Busfahrt passiert nahe Bad Kreuznach ein Unfall. Im Bus bleiben alle unverletzt - ein Autofahrer kommt aber verletzt in eine Klinik.

Bretzenheim (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus auf der Bundesstraße 41 im Kreis Bad Kreuznach ist ein 56-Jähriger leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen übersah der 63-jährige Busfahrer beim Spurwechsel bei Bretzenheim den Wagen des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Der 56-Jährige sei daraufhin ins Schleudern geraten und gegen den Bus sowie gegen eine Leitplanke geprallt.

Im Bus blieben neun Betreuerinnen und Betreuer sowie 33 Kinder einer Ferienfreizeit ebenso wie der Busfahrer unverletzt. Die Gruppe konnte laut Polizei nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der 56-jährige Autofahrer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.