Verkehr
Unfall mit Reisebus – ein leicht verletzter Autofahrer
Unfall mit Reisebus
Die Reisegruppe konnte nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Schreck für Betreuer und Kinder einer Ferienfreizeit: Auf einer Busfahrt passiert nahe Bad Kreuznach ein Unfall. Im Bus bleiben alle unverletzt - ein Autofahrer kommt aber verletzt in eine Klinik.

Lesezeit 1 Minute

Bretzenheim (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus auf der Bundesstraße 41 im Kreis Bad Kreuznach ist ein 56-Jähriger leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen übersah der 63-jährige Busfahrer beim Spurwechsel bei Bretzenheim den Wagen des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Der 56-Jährige sei daraufhin ins Schleudern geraten und gegen den Bus sowie gegen eine Leitplanke geprallt.

Im Bus blieben neun Betreuerinnen und Betreuer sowie 33 Kinder einer Ferienfreizeit ebenso wie der Busfahrer unverletzt. Die Gruppe konnte laut Polizei nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der 56-jährige Autofahrer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-367233/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten