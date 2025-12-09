Unfall mit Mopedauto – 16-Jährige lebensgefährlich verletzt

Ein Zusammenstoß auf der B428 endet dramatisch: Eine Jugendliche muss per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, auch ein weiterer Fahrer wird verletzt.

Hackenheim (dpa/lrs) – Eine 16-Jährige ist bei einem Unfall mit einem Mopedauto im Landkreis Bad Kreuznach lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche habe am Dienstagabend beim Einbiegen auf die Bundesstraße 428 bei Hackenheim mit dem Fahrzeug, das nur 45 Kilometer pro Stunde fährt, ein von links kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen.

Die 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch der 50 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste für rund vier Stunden voll gesperrt werden.