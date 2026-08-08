Auf der Autobahn 6 prallt eine Frau erst gegen einen Lastwagen und dann gegen Teile einer Baustelle. Zunächst scheinen ihre Verletzungen schlimm zu sein, doch später gibt die Polizei Entwarnung.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Bei dem Unfall mit einem Lastwagen im Saarpfalz-Kreis haben zwei Frauen in einem Auto leichte Verletzungen erlitten. Zunächst hatte die Polizei von schweren Verletzungen berichtet und am Abend angegeben, die Fahrerin schwebe in Lebensgefahr. Es habe sich aber herausgestellt, dass die Verletzungen glücklicherweise nicht so ernst waren, wie es zunächst schien, sagte der Polizeisprecher.

Die 36 Jahre alte Autofahrerin war am Samstagabend auf der Autobahn 6 bei St. Ingbert mit ihrem Wagen seitlich gegen den Laster gestoßen und hatte danach die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie prallte gegen mehrere Elemente einer Baustelle. Auch ihre 20 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die A6 war kurzzeitig voll gesperrt, unter anderem wegen eines Rettungshubschraubers, der im Einsatz war.