Vier Fahrzeuge sind in einen Unfall auf der B9 verwickelt. Ein Lastwagenfahrer wird schwer verletzt.

Bellheim (dpa/lrs) – Auf der Bundesstraße 9 bei Bellheim (Landkreis Germersheim) ist es zu einem größeren Verkehrsunfall mit einem Lastwagen gekommen. Der Lkw-Fahrer sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher in Germersheim am Abend. Insgesamt seien vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bellheim Süd und Bellheim Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Fahrbahn in diese Richtung wurde gesperrt.

Es sei von mehrstündigen Aufräumarbeiten auszugehen. Es laufen Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen, wie der Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls laufen.