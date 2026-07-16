Heckhuscheid (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in der Eifel ist ein zehn Jahre altes Mädchen lebensgefährlich verletzt worden - zudem gibt es mehrere Schwerverletzte. Insgesamt sind laut Polizei fünf Menschen verletzt, darunter noch ein Junge. Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall auf einer Landstraße bei Heckhuscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm verwickelt, wie die Polizei in Prüm mitteilte.

Der Junge schwebe nicht in Lebensgefahr, hieß es. Die Schwere der Verletzungen der anderen Unfallopfer war einer Polizeisprecherin zufolge noch nicht klar. Einzelheiten zum Unfallhergang waren ebenfalls zunächst nicht bekannt. Die Kreuzung an der L9 wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Ein Gutachter solle den genauen Hergang der Kollision am Nachmittag aufklären.