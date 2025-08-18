Römerberg (dpa/lrs) – Nach einem Geisterfahrer-Unfall mit drei Toten im Rhein-Pfalz-Kreis befindet sich eine schwer verletzte Frau in akuter Lebensgefahr. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am frühen Nachmittag mit. Die 20 Jahre alte Frau saß den Ermittlungen zufolge in dem Wagen, der bei Römerberg frontal mit dem Fahrzeug einer 64-Jährigen zusammengestoßen war. Warum die 64-Jährige in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr, sei unklar und Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Anklagebehörde mit.

Der Unfall hatte sich am Samstag kurz vor Mitternacht ereignet. Die Bundesstraße 9 ist an der Stelle vierspurig mit je zwei Spuren in jede Richtung. Den Ermittlungen zufolge fuhr die 64-Jährige entgegen der Fahrtrichtung und stieß ungebremst mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin sowie der 24-Jährige in dem anderen Wagen und eine 21 Jahre alte Mitfahrerin starben an der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen sei derzeit keine Obduktion der Unfallverursacherin geplant, hieß es.