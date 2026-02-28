Nach einem Verkehrsunfall sind in Teilen von Koblenz die Notrufnummern 110 und 112 über Festnetz ausgefallen. Mobilfunk funktioniert weiter. Die Störung dürfte bis nach dem Wochenende andauern.

Koblenz (dpa/lrs) – Nach einem Verkehrsunfall in der Innenstadt sind in Teilen von Koblenz die Notrufnummern 110 und 112 über Festnetz ausgefallen. Bei dem Unfall wurde ein Telekommunikations-Verteilerkasten beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Betroffen sind die Stadtteile Koblenz-Altstadt, Koblenz-Rauental und Koblenz-Moselweiß. Notrufe per Handy funktionieren weiterhin.

An der Fehlerbehebung wird den Angaben nach gearbeitet. Es sei jedoch nicht damit zu rechnen, dass die Störung noch an diesem Wochenende behoben werden könne. In Notfällen sei die Polizei unter 0261 92156 300 und die Feuerwehr-Leitstelle unter 19222 erreichbar.

Verkehrsunfall am Nachmittag

Der Ausfall der Notrufleitungen ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Nachmittag in der Koblenzer Innenstadt. Ein Autofahrer kam nach Polizeiangaben aus zunächst unklaren Gründen an einer Kreuzung von der Straße ab und prallte gegen den Strom- und Verteilerkasten. Der 18-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.