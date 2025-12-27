Unfall im Elmsteiner Tal legt Stromversorgung lahm

Eine Autofahrerin prallt mit ihrem Wagen bei Glätte gegen einen Strommast – ein Stromausfall und eine Straßensperrung sind die Folge.

Elmstein (dpa/lrs) – Ein Verkehrsunfall hat im Elmsteiner Tal (Landkreis Bad Dürkheim) einen Stromausfall ausgelöst. Eine Autofahrerin kam am Samstag bei Glätte von der Straße ab, das Auto überschlug sich und prallte gegen einen Strommast, wie die Polizei mitteilte. Dabei riss ein Kabel ab, wodurch die Stromversorgung in Teilen der Region unterbrochen wurde.

Die Frau blieb unverletzt. Die Stromversorgung konnte am Abend wiederhergestellt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Pfalzwerke waren im Einsatz. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, war zunächst unklar.