Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind Steine auf die Fahrbahn gerutscht. Es kommt zu einem Unfall. Wie geht es weiter?

Kröv/Traben-Trarbach (dpa/lrs) – Ein Hangrutsch hat auf einer Bundesstraße zwischen Kröv und Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) einen Unfall verursacht. Ein Verkehrsteilnehmer sei gegen Steine gefahren, die auf die Fahrbahn gerutscht seien, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montagabend niemand.

Die Bundesstraße zwischen den beiden Orten sei für etwa drei Stunden voll gesperrt worden, hieß es. Die Fahrspur von Traben-Trarbach nach Kröv bleibe zunächst auch gesperrt. «Im Laufe des Tages wird entschieden, ob es zu weiteren Hangsicherungsmaßnahmen kommen wird.»