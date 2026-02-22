Polizisten kontrollieren einen Mann, der auf der Autobahn Schlangenlinien fährt. Er wirkt betrunken - und gibt selbst an, auch unter Drogeneinfluss zu stehen.

Montabaur/Diez (dpa/lrs) – Betrunken und von Cannabis berauscht soll ein 31-jähriger Autofahrer bei Montabaur auf der Autobahn 3 unterwegs gewesen sein – und zuvor Fahrerflucht begangen haben. Spuren am Wagen würden auf einen Unfall mit einer Schutzplanke hinweisen, teilte die Polizei mit. Auf der Autobahn sei der Mann Schlangenlinien gefahren und habe den Verkehr in Gefahr gebracht.

Die Beamten hielten ihn laut der Mitteilung am Samstag an der Anschlussstelle Diez an und kontrollierten ihn; ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille. Der Mann gab selbst an, unter Einfluss von Cannabis zu stehen, eine Blutprobe wurde angeordnet. Sein Führerschein soll nun sichergestellt werden, bei der Fahrt hatte der 31-Jährige ihn nicht dabei. Die Ermittlungen dauern an.