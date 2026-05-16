Auf einer Kreisstraße verunglückt in den frühen Morgenstunden ein Auto mit zwei Insassen. Einer der beiden wird schwer verletzt. Was ist bisher bekannt?

Kaiserslautern-Mölschbach (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4 bei Kaiserslautern ist ein Mensch schwer verletzt worden. Ein Fahrzeug mit zwei Insassen habe am frühen Morgen ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer einen Unfall gehabt, teilte eine Sprecherin der Polizei Kaiserslautern mit. Die Unfallstrecke ist derzeit aufgrund der noch andauernden Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Der Unfall geschah demnach gegen 6.30 Uhr im Ortsbezirk Mölschbach. Einer der Fahrzeuginsassen sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Zum genauen Hergang des Unfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Unfallursache war der Polizeisprecherin zufolge noch unklar.