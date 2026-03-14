Polizeieinsatz
Unfall bei Frankenthal endet tödlich
Polizeiautos in Rheinland-Pfalz
Die Polizei wird am Samstagabend zu einem Unfall bei Frankenthal gerufen. (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Ein Überholmanöver endete tödlich: Nach einer Kollision auf einer Landstraße bei Frankenthal stirbt ein Autofahrer. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein 31 Jahre alter Mann ist am Abend bei einem Autounfall im Rhein-Pfalz-Kreis gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Crash war es auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim gekommen. Dort verlor der 31-Jährige bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Auto. Er krachte in einen Wagen auf der Gegenfahrbahn.

Der 31-Jährige starb danach im Krankenhaus. Die beiden Insassen des zweiten Autos wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260314-930-817446/1

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Verkehr

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