Ein Überholmanöver endete tödlich: Nach einer Kollision auf einer Landstraße bei Frankenthal stirbt ein Autofahrer. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein 31 Jahre alter Mann ist am Abend bei einem Autounfall im Rhein-Pfalz-Kreis gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Crash war es auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim gekommen. Dort verlor der 31-Jährige bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Auto. Er krachte in einen Wagen auf der Gegenfahrbahn.

Der 31-Jährige starb danach im Krankenhaus. Die beiden Insassen des zweiten Autos wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.