Ein Auto mit einer Familie an Bord fährt am Mittwoch einem Laster auf. Die Tochter überlebt den Unfall nicht. Jetzt laufen die Ermittlungen - gegen den Vater.

Wattenheim (dpa/lrs) – Bei dem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 am Mittwoch ist ein zwölf Jahre altes Mädchen gestorben. Sie erlag noch am Unfallort bei Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) ihren Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten. Die 31 Jahre alte Mutter erlitt lebensgefährliche Verletzungen. In dem Auto saßen demnach auch der Vater des Mädchens und zwei kleine Jungen im Alter von drei und sechs Jahren, die jeweils leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt hatte laut der Mitteilung der 43-jährige Vater am Steuer gesessen.

Das Auto der Familie war demnach wohl auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren und hatte außerdem den Wagen der anderen Fahrerin touchiert, der links neben ihnen fuhr. Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge habe sich der Verdacht ergeben, dass der 43-jährige Vater der Familie in einen Sekundenschlaf gefallen und deshalb dem Sattelzug aufgefahren war. Sie ermitteln deshalb jetzt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Straßenverkehrsgefährdung, wie es hieß. Um festzustellen, ob der Mann fahrtüchtig war, wurde ihm demnach eine Blutprobe abgenommen.

Mädchen aus dem Auto geschleudert

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Zwölfjährige bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert worden. Die 28 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens wurde leicht verletzt.