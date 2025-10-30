Ein Lastwagenunfall hat am frühen Donnerstagmorgen für eine Vollsperrung der A3 bei Oberhaid gesorgt. Der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelschutzplanke.

Oberhaid (dpa/lrs) - Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 3 bei Oberhaid ist die Strecke in beide Richtungen wieder befahrbar. Die Sperrungen, die am frühen Donnerstagmorgen notwendig gewesen waren, wurden laut Polizei aufgehoben.

Der Sattelzug war laut ersten Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Mittelschutzplanke durchbrochen. Warum der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Zu seinem Gesundheitszustand lagen zunächst keine Informationen vor.