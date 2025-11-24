Unfall auf der A3 – Eine Spur Richtung Frankfurt freigegeben

Nach einem Unfall ist die A3 bei Girod in Richtung Frankfurt komplett gesperrt worden. Mittlerweile ist eine Spur wieder frei. Noch ist vieles unklar.

Girod (dpa/lrs) - Wegen eines Unfalls ist ein Fahrstreifen auf der Autobahn 3 bei Girod in Fahrtrichtung Frankfurt weiterhin gesperrt. Nach dem Unfall habe es ein großes Trümmerfeld gegeben, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Montabaur. Ein Auto war nach ersten Angaben der Polizei Koblenz von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Alle drei Insassen wurden verletzt und von Rettungskräften versorgt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei sind vor Ort.

Für mehrere Stunden war die Richtungsfahrbahn Frankfurt voll gesperrt worden. Inzwischen sei eine der beiden Spuren wieder freigegeben worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Koblenz. Im Berufsverkehr kommt es zu massivem Rückstau – der Sender hr-info berichtete zwischenzeitlich von etwa sechs Kilometern.