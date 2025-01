Unfall auf B9 – Auto überschlägt sich

Andernach (dpa/lrs) – Wegen eines Autounfalls ist die Bundesstraße 9 in Höhe Andernach-Namedy (Landkreis Mayen-Koblenz) am Abend für rund anderthalb Stunden gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 21-Jähriger mit seinem Wagen bei einem Überholvorgang in Fahrtrichtung Bonn ins Schleudern. «Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte die Geschwindigkeit nicht angepasst gewesen sein.» Das Fahrzeug prallte demnach gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich.

Der Fahrer aus dem Kreis Ahrweiler sei mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Auto handele es sich um einen Totalschaden.