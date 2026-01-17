Ein Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach - die Autobahn 8 wird gesperrt, zwei Menschen werden leicht verletzt.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Bei einem Unfall bei Neunkirchen-Kohlhof auf der Autobahn 8 sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Auto hatte sich überschlagen und war auf dem Dach gelandet, wie die Polizei mitteilte. Bei den Verletzten handelt es sich demnach um Fahrer und Beifahrerin. Der Wagen war zuvor beim Überholen mit einem anderen Auto kollidiert, dessen Insassen blieben den Angaben nach unverletzt.

Nach dem Unfall wurde die Autobahn in Richtung Zweibrücken zunächst voll gesperrt, später wurde eine Spur freigegeben. Inzwischen ist die Straße laut Polizei wieder frei, das Auto wurde abgeschleppt.