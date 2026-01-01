Unfall auf A61: Drei Verletzte und lange Sperrung

Plötzlich kracht es auf der A61: Ein Wagen überschlägt sich, ein Fahrer wird schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, bleibt rätselhaft – ein Gutachter ermittelt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und mehreren Verletzten ist die Autobahn 61 in einer Fahrtrichtung rund vier Stunden gesperrt worden. Drei Menschen seien verletzt worden, darunter ein Autofahrer schwer, berichtete ein Polizeisprecher.

Ein 49-Jähriger sei aus zunächst nicht geklärten Gründen mit seinem Auto gegen einen vorausfahrenden Wagen geprallt, so dass sich dieser überschlug. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten leichtere Verletzungen.

Die Fernstraße musste zwischen den Anschlussstellen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig in Richtung Koblenz für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Ein Gutachter soll nun die Ursache des Unfalls ermitteln.