Stundenlange Vollsperrung, zwölf Kilometer Stau: Nach einem heftigen Crash auf der A3 bleibt die Lage angespannt. Was die Polizei zu den Hintergründen sagt.

Montabaur (dpa/lrs) - Auf der A3 zwischen Montabaur und Diez ist ein Sattelzug auf ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Absicherungsfahrzeug stand nach einem vorausgegangenen Unfall unbesetzt auf der Fahrbahn. Wie es zu dem Auffahrunfall kam, war zunächst unklar. Nach einer dreistündigen Vollsperrung begann die Bergung. Eine Spur wurde wieder freigegeben, der Verkehr lief langsam an. Während der Sperrung hatte sich ein Stau von rund zwölf Kilometern gebildet. Die Polizei rechnet damit, dass der Abschnitt voraussichtlich den ganzen Tag nur einspurig befahrbar sein wird.