Totalschaden, Stau, vier Verletzte: Wie Unachtsamkeit auf der A1 zu Chaos geführt hat – und was danach auf die Helfer zukam.

Hasborn (dpa/lrs) – Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 zwischen Hasborn und Wittlich verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden von insgesamt mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. «Da der Rettungshubschrauber mitsamt Notarzt auf der Autobahn landen musste, wurde die Autobahn für ca. 45 Minuten gesperrt», hieß es.

Zunächst habe ein Fahrer aus Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der Unfall verursachte einen Stau. Ein nachfolgender Fahrer übersah das Stauende und prallte mit seinem Wagen trotz Vollbremsung auf das Stauende.

«Hierbei wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers und drei der vier Insassen des anderen beteiligten Pkw verletzt», teilte die Polizei mit. Die Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, die drei übrigen Verletzten konnten die Unfallstelle nach ärztlicher Erstversorgung eigenständig verlassen. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden, an dem anderen Wagen ein hoher vierstelliger Sachschaden.