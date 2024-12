Unfall an Schleuse: Polizei geht von technischem Defekt aus

Ursache des Unfalls an einer Moselschleuse könnte ein technischer Defekt des Schiffs gewesen sein. Ein Gutachter sei zur Prüfung bestellt.

Treis-Karden (dpa) – Der folgenschwere Unfall an der Schleuse Müden an der Mosel könnte nach Einschätzung der Ermittler auf einen technischen Defekt des Schiffes zurückgehen. «Wir gehen erst mal davon aus», sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Koblenz. Der Schiffsführer habe einen technischen Defekt als Ursache abgegeben. Diese Aussage müsse noch von einem Gutachter vor Ort überprüft werden, sagte der Polizist.

Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Ein mit Schrott beladenes Güterschiff war am Sonntag beim Einfahren in die Schleuse gegen das noch nicht vollständig geöffnete Schleusentor geprallt. Beide Torflügel wurden laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn komplett aus ihrer Verankerung gerissen.

Der Unfall legt die Schifffahrt auf der Mosel lahm: Wegen der Sperrung sitzen laut WSA rund 70 Schiffe auf Mosel und Saar fest. Sie können die durch das Saarland und Rheinland-Pfalz führende Mosel nicht mehr in Richtung Rhein verlassen.