Biker-Aktion
Unfälle bei Motorrad-Korso für krebskrankes Mädchen
Symbolbild - Polizei
Der Korso war für ein krebskrankes Mädchen gedacht. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Tausende Motorradfahrer wollen etwas Gutes für ein krankes Kind tun. Dabei kommt es zu Unfällen mit Verletzten.

Lesezeit 1 Minute

Ingelheim (dpa/lrs) – Bei einem Motorrad-Korso für ein krebskrankes Kind mit rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es zwei Unfälle und mehrere Verletzte gegeben. Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 bei Ingelheim seien zwei Motorräder und ein Quad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein Mensch sei dabei schwer und zwei Menschen leicht verletzt worden.

Außerdem sei es zu einem Auffahrunfall mit zwei Motorrädern gekommen, hieß es. Dabei sei ein Mensch leicht verletzt worden. Der Korso sei von einer Rastanlage über die Autobahn und zur Ingelheimer Hafenmole gefahren, um dort das achtjährige, kranke Mädchen zu überraschen, schrieb die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:260516-930-87992/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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