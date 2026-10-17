Mitten im Berufsverkehr kommt es zu einem folgenschweren Unfall auf der A620. Während die Autobahn stundenlang in beide Richtungen voll gesperrt wird, passieren weitere Unfälle.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Erhebliche Verkehrsbehinderungen, lange Staus und umgeleiteter Verkehr: Gleich mehrere Unfälle auf der Autobahn A620 in Saarbrücken haben den Verkehr dort zeitweise nahezu lahmgelegt. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Saarbrücken mitteilte, kam es zunächst am Freitagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Autos, dabei erlitt eine Frau leichte Verletzungen. Am Nachmittag geschah dann unter anderem ein Auffahrunfall infolge eines Rückstaus mit drei Leichtverletzten.

Zunächst sei die Polizei gegen 7.30 Uhr über einen betrunkenen 32-Jährigen informiert worden, der mit seiner 25-jährigen Begleiterin in ein Auto steige und losfahre, hieß es. Eben jener Wagen kollidierte nur wenig später auf der A620 in Fahrtrichtung Saarlouis mit dem Auto eines 77-Jährigen und beschädigte dabei einen Lichtmast sowie die Leitplanke.

Führerschein des 32-jährigen Autofahrers eingezogen

Die 25-Jährige wurde demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 77-Jährige blieb wie der Betrunkene unverletzt. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt; auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Aufprall landeten den Angaben zufolge Trümmerteile auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mannheim, was zu mehreren Folgeunfällen führte. Dabei sei niemand verletzt worden, so die Einsatzkräfte.

Im Rahmen der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die A620 für mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Rückstaus im Stadtgebiet, erklärte der Polizeisprecher. Im dichten Verkehr geschah dann gegen 13.00 Uhr ein Auffahrunfall: Ein Autofahrer und dessen Beifahrer stießen mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Mannheim mit einem vorausfahrenden Fahrzeug zusammen. Dabei wurden beide Insassen sowie der Fahrer des vorausfahrenden Autos leicht verletzt. Alle kamen ins Krankenhaus.

Für die Abschlepparbeiten wurde die linke Spur zeitweise gesperrt. Zudem wurde die demolierte Leitplanke infolge des morgendlichen Unfalls repariert. Inzwischen sind beide Fahrbahnen wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.