Meteorologen erwarten für den Wochenstart wechselhaftes Wetter mit Regen, Graupel und teils Gewittern. Wo es besonders ungemütlich werden kann.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich auf einen ungemütlichen Wochenbeginn einstellen. Am Sonntag soll es bei maximal 8 bis 11 Grad nach anfänglichen Schauern überwiegend trocken bleiben. In der Nacht zum Montag könnte es in den höchsten Lagen schneien, dann könne es auch glatt werden.

Am Montag rechnen die Meteorologen mit Wolken und wiederholten Schauern, örtlich mit Graupel. Zudem könne es vereinzelt gewittern. In Schauer- und Gewitternähe werden starke, teils stürmische Böen erwartet.

In der Nacht zum Dienstag könne es erneut glatt auf den Straßen werden, in den Hochlagen soll es bei drei bis minus ein Grad schneien oder zu Schneeregen kommen.

Schauer sowie Schneeregen in den höchsten Lagen erwartet den Südwesten auch am Dienstag. Dabei werden laut der Vorhersage Höchstwerte zwischen 8 und 11 Grad erwartet.