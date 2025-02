Am Samstag fahren Züge der Rheingau-Linie nur im Stundentakt. Der Grund dafür liegt abseits der Schienen.

Wiesbaden/Koblenz (dpa/lrs/lhe) – Zugreisende müssen sich am Samstag auf Einschränkungen zwischen Wiesbaden und Koblenz einstellen. Wie der Betreiber der Rheingau-Linie, die VIAS GmbH, mitteilte, fahren die Züge des RB10 in beide Richtungen ganztägig nur im Stundentakt. Die Ursache sei die Unter- bzw. Nichtbesetzung des Stellwerks in Oberlahnstein. Dieses steuere den gesamten Zugbetrieb zwischen Wiesbaden und Niederlahnstein.