Unbekannter Verletzter nach Kollision mit Lastwagen gefunden

Ein von einem Lastwagen angefahrener Mann setzt sich blutend in sein Auto und fährt trotz seiner Verletzungen davon. Mithilfe von Angehörigen kann die Polizei den Fall nun aufklären.

Montabaur (dpa/lrs) – Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Montabaur ist ein Mann trotz mehrerer Knochenbrüche selbstständig zu einer Rettungswache gefahren. Er sei umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Autobahnpolizei Montabaur mit. Den Angaben zufolge ist er außer Lebensgefahr.

Der Mann war am Silvestermorgen in Fahrtrichtung Frankfurt aus seinem auf dem Seitenstreifen stehenden Auto aus bislang unbekannten Gründen ausgestiegen und auf die Fahrbahn getreten. Infolge habe der Lastwagen den Mann trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasst. Nach der Kollision habe er sich dann blutend in sein Auto gesetzt und sei einfach davongefahren.

Bei Einlieferung im Krankenhaus habe er keine näheren Angaben zu den Hintergründen seiner Verletzungen machen können, so die Polizei. Die Familie des Autofahrers erkannte ihren Angehörigen demnach aufgrund der Berichterstattung in den Medien, der Fahrtstrecke sowie dem Verletzungsbild wieder und meldete sich bei der Polizei.