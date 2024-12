Unbekannter überfällt Tankstelle – Geld erbeutet

Annweiler (dpa/lrs) – In der Nacht auf Heiligabend hat ein maskierter und bewaffneter Täter eine Tankstelle in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) überfallen. Der Unbekannte sei mit einem Pkw mit abgeklebten Nummernschildern vorgefahren und habe die Kassiererin dann mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei in Landau mit. Diese steckte ihm daraufhin Bargeld in seine Tasche. Mit dieser flüchtete der Räuber. Wie viel Geld er erbeutete, war zunächst nicht klar. Verletzt wurde bei der Tat laut Polizei niemand.

