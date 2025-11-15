Unbekannter sprüht Pfefferspray während eines Streits

Ein Streit in Ludwigshafen eskaliert: Ein Unbekannter setzt plötzlich Pfefferspray ein und flieht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Während eines Streits hat ein Unbekannter einem Mann in Ludwigshafen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Zunächst habe es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und einer Gruppe von Männern gegeben, teilte die Polizei mit. Dann habe der Unbekannte unvermittelt das Spray gezogen und einem der Männer ins Gesicht gesprüht.

Anschließend sei der Unbekannte in Richtung einer Straßenbahnhaltestelle geflohen. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Auseinandersetzung entgegen.