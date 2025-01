Unbekannter soll Auto in Brand gesteckt haben

Zeltingen-Rachtig (dpa/lrs) – Ein Unbekannter soll in einem Waldgebiet bei Zeltingen-Rachtig im Kreis Bernkastel-Wittlich ein Auto angezündet haben. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug am Sonntagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Zeugen hatten in der Nähe des brennenden Autos einen Mann beobachtet, die die Polizei aber nicht mehr finden konnte. Nun wird ermittelt, wem das Auto gehörte und warum es in Brand gesteckt wurde.

Mitteilung Polizei