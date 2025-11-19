Unbekannter schlägt 19-Jährige mit Glasflasche ins Gesicht

Das Opfer ist zu Fuß auf dem Heimweg, dann kommt es zu der Attacke. Der Rettungsdienst bringt die 19-Jährige ins Krankenhaus.

Daaden (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat eine 19-Jährige in Daaden im Kreis Altenkirchen angegriffen und ihr mutmaßlich mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Die junge Frau sei am Dienstagabend zu Fuß unterwegs gewesen, als es zu der Attacke gekommen sei, teilte die Polizei in Betzdorf mit. Das Opfer habe Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, von dem Täter fehlte bislang jede Spur. Warum der Mann die junge Frau anging, war noch unbekannt.