Unbekannter raubt Tankstelle in Mainz aus

Es ist noch dunkel draußen, als ein Mann in Mainz eine Tankstelle betritt - mit Messer und Sturmhaube. Bislang blieb die Fahndung der Polizei vergeblich.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einem Messer bewaffnet hat ein unbekannter Täter in Mainz eine Tankstelle ausgeraubt. Der Mann flüchtete in der Nacht mit Bargeld im dreistelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Sie fahndete nach dem Täter, fand ihn aber nicht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.

Zeugen zufolge trug der Mann eine Sturmhaube, als er die Tankstelle in der Mainzer Oberstadt betrat und zielstrebig zum Verkaufstresen lief, so die Polizei. Mit einem Messer in der Hand forderte er den Angaben zufolge Bargeld. Der Verkäufer habe daraufhin die Kasse geöffnet.