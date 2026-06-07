Wo ist das Opfer?
Unbekannter Radfahrer wird mit Messer bedroht und flüchtet
Polizei
Einer der beiden Tatverdächtigen befand sich kurzzeitig in Gewahrsam - laut einem Polizeisprecher ist er inzwischen wieder frei. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Am Abend wird in Koblenz ein Radfahrer durch zwei Männer aufgehalten und mit einem Messer bedroht. Er kann rechtzeitig flüchten - meldet sich aber nicht bei der Polizei.

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Koblenz (dpa/lrs) – Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Samstagabend in Koblenz von zwei Männern mit einem Messer bedroht wurde. Wie ein Sprecher der Polizei Koblenz mitteilte, konnte sich der Unbekannte mit seinem vorgehaltenen Fahrrad gegen die zwei Tatverdächtigen zur Wehr setzen und flüchtete anschließend. Bislang habe er sich nicht bei der Polizei gemeldet und werde dringend gesucht, so der Sprecher.

Die Einsatzkräfte wurden demnach durch einen Zeugenhinweis gegen 20 Uhr auf die Tat aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle der beiden Männer sei bei einem von ihnen ein kleines Messer gefunden worden, hieß es. Beide erhielten einen Platzverweis. Weil sich einer der Beteiligten widersetzte, nahm die Polizei ihn kurzfristig in Gewahrsam.

© dpa-infocom, dpa:260607-930-185774/1

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