Erst spricht ein Unbekannter eine Frau im Saarbrücker Schlossgarten an, dann verletzt er sie. Der Täter kann fliehen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarbrücker Schlossgarten hat ein unbekannter Mann eine 23-Jährige verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Unbekannte die Frau am Mittwochabend zunächst an. Anschließend habe er sie angegriffen und verletzt. Die Frau machte demnach durch Rufe auf sich aufmerksam, woraufhin der Täter flüchtete und eine Zeugin zu Hilfe eilte. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Die 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter und bat Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.