Unbekannter flieht nach Unfall auf A63

Ein Unbekannter zieht auf der Autobahn nach links, offensichtlich ohne nach hinten zu sehen. Um ihm auszuweichen, zieht ein 20 Jahre alter Fahrer nach rechts - es kommt zum Crash.

Alzey (dpa/lrs) – Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 63 bei Alzey ist der Unfallverursacher geflohen. Drei Fahrzeuge seien an dem Unfall am späten Montagabend beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte sei zunächst auf der rechten Spur der Autobahn unterwegs gewesen. Offensichtlich ohne auf einen von hinten schnell herannahenden Wagen zu achten, sei er auf die linke Spur gewechselt.

Der 20 Jahre alte Fahrer des herannahenden Fahrzeugs habe daher stark bremsen müssen und sei nach links ausgewichen. Dort sei er mit dem Fahrzeug eines 26-Jährigen zusammengestoßen, das danach in die Schutzplanke gekracht sei. Der Unbekannte habe kurz angehalten, sei dann jedoch davongefahren.

Rund 25.000 Euro Schaden

Die insgesamt sieben Insassen der beiden Unfallautos seien vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Vermutlich seien jedoch alle unverletzt geblieben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, für die Unfallaufnahme wurde die A63 für etwa 15 Minuten gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 25.000 Euro.