Unfall
Unbekannter fährt Kind an und flieht – Polizei sucht Zeugen
Polizei
Die Polizei sucht nach dem Unfall Zeugen. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Ein Kind wird im Kreis Mainz-Bingen beim Rollerfahren von einem Auto erfasst – der Fahrer macht sich aus dem Staub.

Stadecken-Elsheim (dpa/lrs) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Kreis Mainz-Bingen ein acht Jahre altes Kind angefahren und ist dann geflüchtet. Das Kind wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es war am Dienstagabend in Stadecken-Elsheim mit einem Tretroller unterwegs gewesen und von dem abbiegenden Auto erfasst worden, als der Wagen teilweise über den Bürgersteig fuhr. Das Kind fiel zu Boden. Der Fahrer oder die Fahrerin machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-103799/1

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Verkehr

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