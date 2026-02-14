Pfefferspray-Vorfall
Unbekannte versprühen Reizgas bei Faschingsparty
Reizgas
Reizgas
Bernd Weißbrod. DPA

Bei einer Attacke mit Pfefferspray werden zwei Menschen leicht verletzt. Ein Großteil der Gäste kann sich in Sicherheit bringen.

Landau (dpa/lrs) – Unbekannte haben in der Nacht bei einer Faschingsfeier in Schaidt (Kreis Germersheim) Pfefferspray versprüht. Zwei Personen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Landau mit. Eine von ihnen sei zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter das Reizgas im Außenbereich der Veranstaltung versprüht. Ein Großteil der anwesenden Gäste konnte sich rechtzeitig in den Innenbereich der Halle begeben und entging so weiteren Beeinträchtigungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Die Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:260214-930-686502/1

Top-News aus der Region

