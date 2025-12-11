Unbekannte verletzen bei Messerangriff jungen Mann schwer

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger ist bei einem Messerangriff in Idar-Oberstein schwer verletzt worden. Die Täter seien bislang unbekannt, teilte die Polizei mit. Der junge Mann sei nach der Tat vom Montagabend notoperiert worden und befinde sich nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach stuft den Angriff als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei hatte sich die 19-Jährige gemeinsam mit einem Begleiter mit drei weiteren unbekannten Personen getroffen, um diesen Drogen zu verkaufen. Die drei Unbekannten hätten Kaufinteresse an einem angebotenen Opioid gezeigt und bei dem Treffen versucht, es zu rauben.

Dabei stachen sie laut Polizei «gezielt und heftig mit einem Messer in den Bauch des 19-jährigen Idar-Obersteiners». Den Begleiter des Geschädigten griffen die Unbekannten zudem mit einem Schlagstock an und verletzten diesen dabei leicht, hieß es. Die Opfer begaben sich zu einer in der Nähe wohnenden Bekannten und verständigten den Rettungsdienst.

Die drei unbekannten männlichen Täter im geschätzten Alter von 16 bis 22 Jahren seien in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.