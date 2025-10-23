Ein mysteriöser Fund im Zentrum von Speyer: uralte menschliche Knochen. Die Polizei prüft, wer sie dort hinterlassen hat – und warum. Ein Fall zwischen Archäologie und Kriminalität?

Speyer (dpa/lrs) - Eine Vitrine mit menschlichen Überresten ist der Polizei zufolge von Unbekannten in Speyer abgestellt worden. Nach einer ersten fachlichen Einschätzung könnten die Knochen und Kleidungsreste sowie Weiteres mindestens 1.000 Jahre alt sein, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Die Glasvitrine war demnach in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober vor dem Archäologischen Schaufenster der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in der Domstadt hinterlassen worden.

«Zum Ursprung und zur Herkunft des Exponats liegen bislang keine Erkenntnisse vor», hieß es. Ein Diebstahl aus einem Museum oder privatem Bestand könne nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hofft auf Hinweise.