Nahe der A65
Unbekannte stehlen über 700 Liter Diesel aus Lkw-Tank
Blaulicht bei Nacht
Die Unbekannten bohrten laut Polizei ein Loch in den Tank. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

730 Liter Kraftstoff werden zur Beute von Unbekannten. Sie nutzen aus, dass ein Lkw aus den Niederlanden eine nächtliche Pause einlegt.

Edesheim (dpa/lrs) – Im Landkreis Südliche Weinstraße haben Unbekannte 730 Liter Diesel aus dem Tank eines an einer Rastanlage stehenden Lkws entwendet. Um an den Kraftstoff zu kommen, bohrten die Täter auf dem Parkplatz nahe der Autobahn 65 bei Edesheim ein kreisrundes Loch in den Tank des niederländischen Lkws, wie die Polizei Landau mitteilte. Der Diebstahl geschah demnach bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, der genaue Tatzeitpunkt ist unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:261107-930-959584/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten