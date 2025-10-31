In einer Gemeinde mit dem kuriosen Namen «Jucken» haben Unbekannte das Ortsschild gestohlen. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

Jucken (dpa/lrs) – Unbekannte haben im Eifelkreis Bitburg-Prüm die Ortstafel der Ortsgemeinde Jucken entwendet. Der Diebstahl sei bereits am 15. September festgestellt worden, wie die Polizeidirektion Wittlich am Morgen mitteilte. Mitarbeitende der Straßenbahnmeisterei bemerkten das Fehlen des Schildes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeuginnen und Zeugen, die bis zum 15. September verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.